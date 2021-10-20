Эксперты назвали основные признаки фишинговых писем

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Специалисты Роскачества назвали главные признаки фишинговых писем, среди которых в ссылке могут быть заменены буквы на символы или прописные буквы на заглавные, говорится на сайте организации.

"Центр цифровой экспертизы Роскачества перечисляет основные признаки фишинговых писем: вы получили ссылку в виде цифр, ссылка содержит два и более адресов. В начале адреса сайта есть "www", но нет точки или стоит тире. Когда в ссылке буквы заменены на цифры ("o" на цифру "0") либо прописная латинская буква заменена заглавной или произведена замена схожих по написанию букв (b на d и т.д.), то ссылка некликабельна, но содержит подмененные символы", – говорится в сообщении.

В Роскачестве подчеркнули, что в этом случае мошенники ожидают, что человек скопирует ссылку и вставит ее в адресную строку.

Специалисты отметили, что граждане могут получать такие ссылки в соцсетях, мессенджерах и на электронную почту.

Замруководителя Роскачества Антон Куканов уточнил, что пользователей должны настораживать письма, в которых заменены буквы, например "д0брьlй дeнb". Также, по его словам, злоумышленники могут отправить сообщение, будто письмо является продолжением диалога, которого на самом деле не было.

Руководитель отдела развития методов фильтрации контента в "Лаборатории Касперского" Алексей Марченко ранее рассказал, что не следует переходить по сомнительным ссылкам. Эксперт отметил, что часто фишинговые письма маскируются под письма из банков. Таким способом мошенники стараются заполучить данные жертвы и украсть денежные средства. Чтобы этого не произошло, лучше перепроверить подлинность письма, позвонив в банк.

При этом специалист подчеркнул, что сомнение должна вызвать даже одна несовпадающая буква в адресе письма или названии банка.

