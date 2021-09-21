Мошенники придумали новую схему кражи личных данных на госуслугах

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Мошенники применяют новую схему кражи личных данных на госуслугах. Об этом предупредил россиян заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт в интервью агентству "Прайм" рассказал, что злоумышленники представляются сотрудниками службы поддержки и втираются в доверие к своим жертвам. Мошенники сообщают о якобы утечке информации и просят человека сказать SMS-код для сброса пароля к личному кабинету.

После взломанный аккаунт появляется в даркнете. Преступники могут похитить из него личные данные пользователя, а затем оформить на него кредит или микрозайм.

"Для того чтобы обезопасить себя, пользователям Госуслуг есть прямой смысл активировать двухфакторную авторизацию и уведомление о входе в личный кабинет", – посоветовал специалист.

Ранее партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов рассказал, что мошенники научились подменять номер практически на любой во время входящего звонка. Он отметил, что злоумышленники могут использовать голос любого держателя смартфона посредством технологии deep fake.

Кроме того, как отметил эксперт, технологически подменить номер несложно. Так, замене подлежит особый идентификатор звонка по сотовой связи, который называется Caller ID. Злоумышленники могут воспользоваться этой схемой, так как провайдеры IP-телефонии готовы за небольшую плату предоставить возможность его редактирования.