Специалист рассказал, насколько опасно соглашаться с мошенниками

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев посоветовал не паниковать, если сказали "Да" в телефонном разговоре с мошенниками. Но, по словам специалиста, будет не лишним обратиться в банк и сменить пароли доступа к счетам, сообщает агентство "Прайм".
"Действительно беспокоиться нужно тогда, когда потерпевший успел совершить какое-то действие по указаниям мошенников: сказать секретный трехзначный код или перевести деньги. Однако даже в этом случае остается шанс вернуть деньги, если обратиться в банк, где находится указанный мошенниками счет", – пояснил Соловьев.
Юрист посоветовал внимательно относиться к звонкам с незнакомых номеров, чтобы не стать жертвой мошенников. Он также рекомендовал не спешить при разговоре и не верить никому на слово. При первых подозрениях эксперт призывает менять пароли доступа к счетам и сообщать в банк и полицию.
Ранее Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предупредила россиян о мошеннических письмах с требованием оплаты налогов и издержек по денежным переводам, которые злоумышленники рассылают от имени ведомства.
"Жизнь в большом городе": мошенники в интернете
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