Росфинмониторинг сообщил о мошеннических рассылках от имени ведомства

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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предупредила россиян о мошеннических письмах с требованием оплаты налогов и издержек по денежным переводам, которые злоумышленники рассылают от имени ведомства. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

"Обращаем внимание, что выявлены неоднократные случаи, когда мошенники от имени руководства центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа рассылают письма гражданам о заморозке денежных переводов и предлагают в целях якобы их разблокировки оплатить налог, издержки <...>, а также требуют предоставить фото с документом, удостоверяющим личность", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что Росфинмониторинг не рассылает письма о блокировке переводов и требований по оплате каких бы то ни было издержек, поэтому такого рода сообщения могут поступать только от мошенников.

"В случае, если вам поступает вышеуказанная информация от "сотрудников Росфинмониторинга", рекомендуем сообщать в правоохранительные органы, а также по телефону дежурной службы Росфинмониторинга +7 (495) 627-33-97", – говорится в материале.

Ранее жителей Москвы предупредили о мошенниках, которые при личном звонке предлагают привязать QR-код вакцинированного от коронавируса к банковским картам. В столичном Депздраве подчеркнули, что ни сотрудники ведомства, ни работники поликлиник не обзванивают граждан с предложением о привязке QR-кода. Такие действия предпринимают только злоумышленники.