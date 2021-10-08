Россиянам объяснили, как обезопасить себя от мошеннических долгов

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С каждым годом мошеннические схемы становятся все более изощренными. Истории, в которых банки требуют погасить кредиты, за которыми граждане не обращались, уже далеко не редкость. Злоумышленник, завладевший чужими личными данными, может существенно испортить кредитную историю и принести немало проблем. О том, как обезопасить себя от мошенников, сообщает Life.ru.

"Такие случаи не единичны, они касаются не только финансовой сферы", – рассказал адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

Копию чужого паспорта мошенники используют не только для оформления кредитов: по чужим документам они берут в аренду квартиры и оформляют сим-карты, предупредил эксперт.

Адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков добавил, что сегодня паспортные данные требуют очень часто. Иногда это делается не из реальной необходимости, а для удобства персонала. Для большей безопасности лучше не передавать документ в чужие руки, а продиктовать нужные данные. Но на практике это может привести к конфликту, предупредил специалист.

"И россияне, обычно не желая вступать в пререкания, дают свой паспорт. А некоторые люди, преимущественно молодые, вообще предпочитают хранить копию своего паспорта в телефоне и пересылать ее, когда кто-то попросит. В этом случае риск, что данные будут свободно "гулять" по сети, усиливается многократно", – уточнил Поляков.

Отказать всем, кто требует копию паспорта, в современном мире невозможно. Документ требуется банкам, нотариусам, страховым конторам, сервисам заказа билетов. Однако при соблюдении некоторых правил возможно минимизировать риски.

Эксперты советуют закрывать подпись, если избежать предоставления копии документа невозможно. Личная подпись гражданина в копии паспорта не является информацией, необходимой для получения услуги. При этом мошенники не смогут подделать закрытую подпись в договоре.

Однако в некоторых случаях заранее подготовленную копию принимать не хотят. Законных оснований на это нет, часто компании ссылаются на абсурдные аргументы вроде "распоряжений начальства". В такой ситуации можно предложить заверить копию документа, написав на ней дату изготовления и наименование организации, в которую она предоставляется. В легальной компании такую копию примут, а у мошенников она не вызовет интереса.

В отделах кадров, где использование копий необходимо, имеет смысл попросить сделать копию с копии, честно пояснив, что обычным кадровикам качество документа не важно, а для злоумышленников такая копия не подойдет. Однако эта стратегия не сработает в банках, где требуется копия с оригинала. В этом случае можно попросить сотрудника заверить сделанную им копию прямо на фотографии. На это банковские работники чаще всего соглашаются.

Защитить себя в ситуации, когда мошенники уже оформили кредит, намного сложнее. Часто граждане узнают о долге уже от приставов.

"Сейчас практика такова, что обращение в полицию или к первоначальному кредитору, который почему-то выдал кредит по документам другого лица, не приводит к немедленному решению проблемы. Поэтому лучше сразу готовиться к отстаиванию своих интересов через суд посредством иска о признании сделки недействительной", – рассказала адвокат Адвокатской палаты Москвы Ева Митлина.

Для подготовки к судебному процессу стоит заказать данные о своей кредитной истории, чтобы понять, в каких учреждениях на вас оформили кредит, а также проверить на сайте Федеральной службы судебных приставов наличие исполнительных производств. Кредит, оформленный мошенниками, может оказаться не единственным, выписки позволят избежать путаницы.

Кроме того, необходимо подать претензию в организацию, выдавшую кредит по вашим документам, а также запросить у кредитора полную информацию о злоумышленнике, оформившем займ на ваше имя. Веским аргументом для суда может стать тот факт, что деньги перечислены в банк, клиентом которого вы никогда не были. Хорошим доводом также станет номер телефона, использованный злоумышленником для подтверждения транзакции.

С имеющимися документами можно отправляться в суд, где предстоит доказать свою правоту. В случае успеха в обязательном порядке необходимо направить копию судебного решения в бюро кредитных историй, чтобы убрать пометку о долге.

Ранее стали известны слова, по которым можно определить телефонных мошенников. Исследование на данную тему провели специалисты компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock. Сигналом того, что вы говорите с мошенником, должны выступить слова "лицевой счет" или "финансовая ячейка".

