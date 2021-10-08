Названы слова, выдающие телефонных мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Стали известны слова, по которым можно определить телефонных мошенников. Исследование на данную тему провели специалисты компании – производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock.
Эксперты изучили свыше 50 звонков от мошенников, а также методички из криминального call-центра в Киеве, передает РИА Новости
Исследователям удалось установить, что злоумышленники перестают активно пользоваться банковскими базами данных из-за подорожания. При этом мошенники стараются узнать информацию о счетах во время разговора.
Преступники заявляют потенциальной жертве, что на ее имя взят кредит с использованием лицевого счета и паспортных данных, объяснил гендиректор DeviceLock DLP Юрий Томашко. После этого якобы для сохранения средств человека они просят назвать номер счета в банке и перевести все деньги на безопасный счет.
Злоумышленники также требуют никому не говорить о звонке, так как это якобы нарушает уголовный кодекс.
"Слова "лицевой счет" или "финансовая ячейка" должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником. <...> Никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, и похитить с них средства или взять кредит невозможно", – подчеркнул Томашко.
Он посоветовал в подобных случаях заканчивать беседу и в течение нескольких часов не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Специалист рекомендовал не издеваться и не указывать несуществующих данных в разговоре с мошенником.
"Это приводит преступников в крайнее раздражение, и в качестве мести они все чаще используют звонки с сообщением о минировании или совершении других преступлений, причем номер звонящего подменяют на номер жертвы", – рассказал Томашко.
Ранее сообщалось, что телефонные мошенники в России придумали новый способ для того, чтобы вывести человека на разговор и похитить у него деньги. Изначально появились сообщения, что аферисты предлагают жертве вместо ответа нажать на телефоне в тональном режиме некую клавишу. После этого якобы телефон блокируется, а мошенник получает к нему доступ.
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