Телефонные мошенники придумали новый способ вывести жертву на разговор

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Телефонные мошенники в России придумали новый способ для того, чтобы вывести человека на разговор и похитить у него деньги. Об этом пишет РИА Новости.

Изначально появились сообщения, что аферисты предлагают жертве вместо ответа нажать на телефоне в тональном режиме некую клавишу. После этого якобы телефон блокируется, а мошенник получает к нему доступ.

Эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов пояснил, что такое развитие событий невозможно технически.

"Для того чтобы вывести смартфон из строя, его нужно либо заразить вредоносным ПО, либо использовать ту или иную уязвимость. Нажатие клавиши в тоновом режиме не приводит ни к загрузке вредоносного ПО, ни к использованию уязвимости", – объяснил Галов.

В Народном фронте подтвердили, что не выявляли реальных пострадавших в подобных историях.

"Такие сообщения мы расцениваем, как страшилки из разряда городских легенд, навеянных повесткой и общей усталостью людей от двух насущных проблем – пандемии и мошенничества", – объяснила эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" Александра Пожарская.

В свою очередь, Галов сообщил, что мошенники используют уловку с тональным переключением. Для этого аферисты задействуют робота и тональный режим.

"Человеку звонит робот и говорит, что якобы его номер был изменен, если человек этого не делал, его просили нажать "Один". Далее человека соединяли непосредственно с мошенником", – предупредил специалист.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что телефонные мошенники научились подделывать номера и голоса родственников жертв, убеждая их перевести деньги на счет под видом попавшего в беду близкого человека. По его словам, жертвы данной уловки начинают испытывать сильное волнение и отдают свои сбережения злоумышленникам.