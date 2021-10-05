Россиян предупредили о мошенниках, использующих сбои в Сети для обмана пользователей

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Фото: depositphotos/OleGunnar
Россиян предупредили о мошенниках, активизировавшихся на фоне глобальных сбоев в работе сетевых сервисов. Об этом рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров в беседе с РИА Новости.
По словам специалиста, злоумышленники утверждают, что в случившихся сбоях якобы виноват Роскомнадзор.
"Сообщения о том, что РКН блокирует Facebook, Instagram и WhatsApp не соответствуют действительности. Взлома баз данных пользователей этих соцсетей, по нашим данным, также не было", – подчеркнул Бедеров.
При этом мошенники предлагают пользователям прокси-сервисы и VPN-системы, якобы способные обойти блокировку Роскомнадзора.
"Это не так. VPN позволяет обойти блокировку, но в данном случае блокировки со стороны РКН нет", – отметил специалист.
Бедеров считает, что подобные сообщения от мошенников представляют опасность. Поддельные VPN способны пропускать через себя весь трафик пользователя.
"Таким образом, в руки мошенников могут утечь пароли, переписка и так далее", – сказал эксперт.
Он порекомендовал использовать более безопасные прокси-сервера. При этом самым правильным решением будет дождаться ликвидации проблем со стороны технических отделов социальных сетей и сервисов.
Ранее в работе Google, TikTok, Facebook, Instagram и WhatsApp были зафиксированы сбои. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.
Позднее стало известно о сбоях в работе Twitter. Кроме того, неполадки произошли в работе сервисов Tinder, Viber, Snapchat, YouTube, Netflix и Zoom.
Как заявили в "Лаборатории Касперского", сбои в работе сетевых сервисов могли возникнуть из-за проблем у глобальных провайдеров.
Facebook, Instagram и WhatsApp не работают по всему миру
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