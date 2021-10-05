Сбои произошли в работе YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom

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Пользователи заявляют о сбоях в работе сервисов Tinder, Viber, Snapchat, YouTube, Netflix и Zoom. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который занимается отслеживаем функционирования крупных сетевых ресурсов.

Уточняется, что количество жалоб пользователей на работу сервисов за последнее время резко увеличилось. В частности, в данный момент приложение Tinder находится в красной зоне мониторинга Downdetector.

Кроме того, проблемы имеются в функционировании соцсети Viber, а также сервисов Netflix и Zoom.

"Отчеты пользователей указывают на проблемы у YouTube", – добавляется на портале.

Ранее в работе Google, TikTok, Facebook, Instagram и WhatsApp были зафиксированы сбои. О неполадках сообщают пользователи по всему миру, сбои длятся уже более пяти часов.

В свою очередь, в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" не подтвердили информацию о сбоях.