Во "ВКонтакте" опровергли сообщения о сбоях в работе соцсети

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В работе "ВКонтакте" сбои не зафиксированы. Как сообщили в пресс-службе соцсети, все сервисы работают нормально, пишет РИА Новости.

"Все сервисы и продукты "ВКонтакте" работают. Сбоев или других проблем нет", – говорится в сообщении.

4 октября в работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram и ряде других сервисов зафиксировали сбои в работе. О неполадках сообщают пользователи по всему миру.

Чаще всего поступают сообщения о проблемах с веб-версиями сервисов, но некоторые также пишут о невозможности авторизации и сбоях в мобильных приложениях.