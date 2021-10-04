В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли массовые сбои

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Массовые сбои произошли в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Об этом сообщает портал Downdetector, отслеживающий сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Больше всего пользователей сообщили о проблемах с подключением к серверу. Все три указанных соцсети принадлежат американской компании Facebook.

Ранее были зафиксированы сбои в работе Telegram. Пользователи жаловались на работу приложения, 23% зафиксировали проблемы с отправкой сообщений, а 18% заметили сложности с подключением к серверу.

Неполадки зафиксировали на территории России, Украины, Белоруссии, Германии и других стран.