Пользователи Google сообщили о глобальных сбоях в его работе

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В работе поисковой системы Google зафиксированы сбои. Об этом сообщает сайт Downdetector, отслеживающий сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Чаще всего о неполадках сообщали пользователи из России, Польши, Италии, Венгрии и ряда других стран.

Основная часть жалоб связана с проблемами с авторизацией – 68%, 30% связано с работой веб-сайта, 2% – со сложностями при поиске.

Ранее сбой произошел в работе мессенджера Telegram. 58% пользователей из России, Украины, Италии и ряда других стран пожаловались на неполадки в работе приложения, 22% столкнулись с проблемами при подключении.