Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера

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В работе Telegram произошел сбой, о проблемах сообщают пользователи мессенджера из разных стран, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Так, 58% пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 22% столкнулись с проблемами при подключении, 20% пожаловались на проблемы с веб-сайтом.

С проблемами столкнулись жители России, Украины, Италии и других стран.

Ранее пользователи "Билайна" сообщали о проблемах в работе сотового оператора. Было зафиксировано 295 жалоб от абонентов Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда и некоторых других городов.

