Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

09:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, занимающегося отслеживанием сбоев на популярных интернет-ресурсах.
Отмечается, что неполадки начались в районе 8:00 по московскому времени. По данным Downdetector, 78% пользователей жалуются на проблемы с загрузкой сайта.
Порядка 20% претензий касаются доставки сообщений. Еще 2% неполадок связаны со входом в аккаунт.
На сбои в работе "ВКонтакте" обратили внимание жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
Ранее на сбои в работе жаловались пользователи сервисов "Яндекс Go". В общей сложности было зафиксировано 442 отчета о сбоях в работе "Яндекса". О сбоях в работе сайта сообщали 93% пользователей. Порядка 7% отмечали проблемы с почтой.
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