Работа сервисов "Яндекса" восстановлена после сбоя

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Работа сервисов "Яндекс Go" восстановлена после сбоя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сервисы "Яндекс Go" работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Во вторник к 09:54 было зафиксировано 442 отчета о сбоях в работе "Яндекса". При этом 93% пользователей сообщали о сбоях в работе сайта, а 7% отмечали проблемы с почтой.

Также пользователи жаловались, что не могут вызвать автомобиль через приложение компании.

