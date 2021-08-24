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В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

К 09:54 было зафиксировано 442 отчета о сбоях в работе "Яндекса". При этом 93% пользователей сообщали о сбоях в работе сайта, а 7% отмечали проблемы с почтой. Больше всего жалоб было от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Воронеже.

Также пользователи жалуются, что не могут вызвать автомобиль через приложение компании.

Как сообщили в компании РИА Новости, пользователи "Яндекс.Go" могут испытывать сложности с доступом к сервису, специалисты работают над устранением проблемы.

Ранее о сбоях в работе сервиса сообщали пользователи "Яндекс.Музыки". При этом большинство – 72% – жаловались на проблемы с прослушиванием потоковых композиций.