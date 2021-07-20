Пользователи "Яндекс.Музыки" сообщают о сбоях в работе сервиса

Фото: downdetector.ru

В работе сервиса "Яндекс.Музыка" произошел сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

К 17:51 по московскому времени было зафиксировано 1 365 сообщений о сбоях. Большинство пользователей (72%) жаловались на проблемы с прослушиванием потоковой музыки. О сложностях в работе сайта сервиса сообщили 24%, а о проблемах в авторизации заявили 4%. Больше всего сообщений о неполадках поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Екатеринбурга и Воронежа.

"У ряда пользователей возникают трудности с доступом к сервису "Яндекс.Музыка". Наши специалисты работают над их устранением", – сообщили в "Яндекс.Музыке".

Ранее пользователи из ряда стран сообщили о сбоях в работе сервиса потокового видео Netflix в ночь на вторник, 20 июля.

Около 40% пользователей, столкнувшихся с неполадками, заявили об отсутствии соединения с Netflix, более 30% рассказали, что у них возникли сложности с просмотром видео, 28% обратили внимание на проблемы в работе сайта сервиса.