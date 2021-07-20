Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе Netflix

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Пользователи из ряда стран сообщили о сбоях в работе сервиса потокового видео Netflix в ночь на вторник, 20 июля. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Около 40% пользователей, столкнувшихся с неполадками, заявили об отсутствии соединения с Netflix, более 30% рассказали, что у них возникли сложности с просмотром видео, 28% обратили внимание на проблемы в работе сайта сервиса.

Больше всего жалоб поступило из Соединенных Штатов, Германии, Великобритании и Канады.

Ранее стало известно, что для привлечения большего количества подписчиков Netflix пригласила на работу Майка Верду, который в разное время занимал должности вице-президента по AR/VR-контенту Facebook и главы студии Electronic Arts.

Отмечалось, что Верду займется разработкой игр. Уточнялось, что таким образом компания хочет создать конкуренцию Apple, у которой есть раздел с видеоиграми Apple Arcade. Ожидается, что такой контент появится в библиотеке Netflix в 2022 году и войдет в уже действующие тарифы без дополнительной платы. Аналитики не отрицают, что из-за этого стоимость услуг сервиса может увеличиться.