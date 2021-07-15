Netflix нашел способ привлечь новых подписчиков

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Развлекательная компания Netflix нашла новый способ привлечь больше подписчиков, сообщает News.ru. Сервис планирует создать раздел с компьютерными играми.
Компания пригласила на работу Майка Верду, который в разное время занимал должности вице-президента по AR/VR-контенту Facebook и главы студии Electronic Arts, выпускающеего франшизы FIFA, Star Wars и Need for Speed.
В Netflix его назначат вице-президентом по разработке игр. Источники считают, что в ближайшем будущем портал сформирует команду IT-специалистов. До этого Netflix развивал ретроигру по мотивам "Очень странных дел", но ее "строила" сторонняя компания.
Таким образом компания хочет привлечь новых подписчиков и создать конкуренцию Apple, у которой есть раздел с видеоиграми Apple Arcade. Такой контент появится в библиотеке Netflix в 2022 году и войдет в уже действующие тарифы без дополнительной платы. Аналитики не отрицают, что из-за этого стоимость услуг сервиса может увеличиться.
Ранее сообщалось, что Netflix объявил о старте съемок сериала "Анна К" по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина". Он станет первым оригинальным российским сериалом американской компании.
Съемки проекта пройдут в Санкт-Петербурге и Москве, он будет создан на русском языке с последующим дублированием на другие языки для аудитории по всему миру.
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