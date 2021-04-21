Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

19:35

Джонни Депп заговорил по-русски

культура

Видео: YouTube/Exponenta Film

Знаменитый голливудский актер Джонни Депп заговорил по-русски в трейлере нового фильма "Великий".

В ролике он на русском языке произносит фразу "Привет, Россия" и приглашает российских зрителей на премьеру фильма, который, по словам актера, является очень важной историей для каждого.

После этого он произносит русское "Спасибо", поблагодарив за внимание.

Действия фильма "Великий" разворачиваются в 1970-х годах. История повествует о военном фотографе Юджине Смите, который отправляется в Японию и становится свидетелем страшной экологической катастрофы – отравление ртутью бухты города Минамата.

Премьера фильма в России состоится 22 апреля.

Ранее в особняк Деппа в Голливуде проник бездомный мужчина, который выпил алкоголь из домашнего бара актера. Позднее его заметили соседи, когда он сидел у бассейна во дворе.

Когда полицейские прибыли на место, бездомный принимал душ. На требование стражей порядка выйти он ответил категорическим отказом, поэтому тем пришлось выбить дверь.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать