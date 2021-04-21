Видео: YouTube/Exponenta FilmЗнаменитый голливудский актер Джонни Депп заговорил по-русски в трейлере нового фильма "Великий".
В ролике он на русском языке произносит фразу "Привет, Россия" и приглашает российских зрителей на премьеру фильма, который, по словам актера, является очень важной историей для каждого.
После этого он произносит русское "Спасибо", поблагодарив за внимание.
Действия фильма "Великий" разворачиваются в 1970-х годах. История повествует о военном фотографе Юджине Смите, который отправляется в Японию и становится свидетелем страшной экологической катастрофы – отравление ртутью бухты города Минамата.
Премьера фильма в России состоится 22 апреля.
Ранее в особняк Деппа в Голливуде проник бездомный мужчина, который выпил алкоголь из домашнего бара актера. Позднее его заметили соседи, когда он сидел у бассейна во дворе.
Когда полицейские прибыли на место, бездомный принимал душ. На требование стражей порядка выйти он ответил категорическим отказом, поэтому тем пришлось выбить дверь.
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