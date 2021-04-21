Видео: YouTube/Exponenta Film

Знаменитый голливудский актер Джонни Депп заговорил по-русски в трейлере нового фильма "Великий".

В ролике он на русском языке произносит фразу "Привет, Россия" и приглашает российских зрителей на премьеру фильма, который, по словам актера, является очень важной историей для каждого.

После этого он произносит русское "Спасибо", поблагодарив за внимание.

Действия фильма "Великий" разворачиваются в 1970-х годах. История повествует о военном фотографе Юджине Смите, который отправляется в Японию и становится свидетелем страшной экологической катастрофы – отравление ртутью бухты города Минамата.

Премьера фильма в России состоится 22 апреля.

Ранее в особняк Деппа в Голливуде проник бездомный мужчина, который выпил алкоголь из домашнего бара актера. Позднее его заметили соседи, когда он сидел у бассейна во дворе.

Когда полицейские прибыли на место, бездомный принимал душ. На требование стражей порядка выйти он ответил категорическим отказом, поэтому тем пришлось выбить дверь.