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В мире

19:45

В особняк Джонни Деппа проник бездомный

за рубежом

Фото: AP Photo/Alvaro Barrientos

В особняк американского актера Джонни Деппа в Голливуде проник бездомный мужчина. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, он выпил алкоголь из домашнего бара актера. Позднее его заметили соседи, когда он сидел у бассейна во дворе. Другой очевидец позвонил в полицию после того, как увидел перелезающего через забор дома Деппа мужчину.

Когда полицейские прибыли на место, бездомный принимал душ. На требование стражей порядка выйти он ответил категорическим отказом, поэтому тем пришлось выбить дверь.

Сообщается, что нарушителя признали виновным в вандализме и порче чужого имущества.

Ранее голливудская актриса Сальма Хайек рассказала о казусе, произошедшем с ней прямо на церемонии "Оскара" в 2003 году. Звезда была номинирована на лучшую женскую роль за фильм "Фрида" и надела на церемонию премии "Оскар" тесноватое платье-футляр. В определенный момент Хайек почувствовала, что платье на ней начало буквально "трещать" по швам.

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