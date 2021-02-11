Актрису уволили из "Мандалорца" из-за слов о холокосте

13:26
Фото: ТАСС/Armando Gallo/Zuma
Студия Lucasfilm разорвала контракт с актрисой Джиной Карано, исполнявшей роль в фантастическом сериале "Мандалорец", из-за высказывания, в котором она упомянула холокост. Об этом сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что Lucasfilm не понравилось заявление поддерживающей республиканцев актрисы, в котором она сравнила политическую обстановку в США с холокостом и отметила, что ненависть к людям за их политические взгляды ничем не отличается от ненависти к евреям.
Теперь Карано не примет участие в дальнейших эпизодах сериала и его спин-оффах, поскольку комментарий, оставленный актрисой в Instagram, руководство студии признало "отвратительным и неприемлемым".
Сериал "Мандалорец" относится к вселенной "Звездных войн" и рассказывает о наемнике, которому поручают уничтожить неизвестную цель. Однако вместо этого он спасает объект и сам оказывается под преследованием. Второй сезон сериала вышел в октябре 2020 года.
Ранее студия Warner Bros. потребовала Джонни Деппа отказаться от роли в фильме "Фантастические твари" после судебных тяжб, в которых актер проиграл дело о клевете против таблоида Sun, связанное с публикацией статьи об избиении Эмбер Херд. В "Фантастических тварях" он играл главного антагониста Грин-де-Вальда.
Позднее стриминговый сервис Netflix удалил все фильмы с Деппом из своего каталога. Сервис не прокомментировал это решение.
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