Появились первые кадры из нового сезона "Мандалорца"

В интернете появились первые кадры второго сезона фантастического сериала "Мандалорец". Они опубликованы на портале Entertainment Weekly.

В новом сезоне вернутся как старые герои, так и появятся новые персонажи. Так, судя по кадрам, во втором сезоне появится Асока Тано в исполнении Розарио Доусон. Также зрителей ждет появление Бобы Фета, в которого перевоплотится Темуэра Моррисон, и вернется малыш Йода.



#TheMandalorian strikes back! After an Emmy-nominated first season, @StarWars series creator @Jon_Favreau and executive producer marvels at The Child’s fame and shares the first look at season 2. https://t.co/oiYGDJtdTo Story by: @JamesHibberd pic.twitter.com/rZDyMJpgFc