Появились первые кадры из нового сезона "Мандалорца"

Фото: ew.com/FRANCOIS DUHAMEL/LUCASFILM LTD
В интернете появились первые кадры второго сезона фантастического сериала "Мандалорец". Они опубликованы на портале Entertainment Weekly.
В новом сезоне вернутся как старые герои, так и появятся новые персонажи. Так, судя по кадрам, во втором сезоне появится Асока Тано в исполнении Розарио Доусон. Также зрителей ждет появление Бобы Фета, в которого перевоплотится Темуэра Моррисон, и вернется малыш Йода.
#TheMandalorian strikes back! After an Emmy-nominated first season, @StarWars series creator @Jon_Favreau and executive producer marvels at The Child’s fame and shares the first look at season 2. https://t.co/oiYGDJtdTo Story by: @JamesHibberd pic.twitter.com/rZDyMJpgFc— Entertainment Weekly (@EW) September 8, 2020
Ранее сообщалось, что американский актер Майкл Бин получил роль в фантастическом сериале "Мандалорец", события которого разворачиваются во вселенной "Звездных войн". В сериале Бину предстоит сыграть охотника за головами.
Сериал рассказывает о наемнике, которому поручают уничтожить неизвестную цель. Однако вместо этого он спасает объект и сам оказывается под преследованием. Второй сезон сериала будет доступен подписчикам сервиса Disney+ в октябре 2020 года.
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