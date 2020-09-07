Фильм "Довод" стал лидером российского проката в выходные

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Фильм "Довод" возглавил российский прокат в прошедшие выходные. Об этом информирует портал kinobusiness.com.
Научно-фантастический боевик "Довод" вышел на экраны 3 сентября. Согласно предварительным данным, за период с 3 по 6 сентября фильм сумел собрать в России 191,4 миллиона рублей.
По сценарию картины агент ЦРУ после теракта в киевском оперном театре решает объединиться с британской разведкой для противостояния русскому олигарху. Чтобы достичь своей цели, агенты прибегают к использованию инверсии времени, заставляющей идти вспять уже произошедшие события. Главное роли в фильме исполнили Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон.
Второе место в рейтинге сборов за выходные занял фильм "Новые мутанты". Лента смогла собрать 29,9 миллиона рублей. Согласно сюжету, пять юных мутантов, которые против своей воли находятся на секретном объекте в полной изоляции, должны объединиться и приложить все свои умения, чтобы суметь спастись. В главных ролях – Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон и Алиси Брага.
На третьем месте расположилась российская кинолента "Вратарь Галактики" режиссера Джаника Файзиева. За прошедшие выходные фильм собрал 20 миллионов рублей. По сценарию над столицей России навис огромный инопланетный корабль, на котором проходит космобол – похожие на футбол соревнования. От результата игры зависит судьба Земли. Главные роли в фильме исполнили Евгений Романцов, Мария Лисовая, Виктория Агалакова, Иван Иванович, Елизавета Тайченачева и Евгений Миронов.
Ранее стало известно, что за первую неделю проката фильм "Довод" собрал 53 миллиона долларов. Премьера фильма состоялась 26 августа в 41 стране.
4 сентября СМИ сообщили, что исполнитель одной из главных ролей в фильме "Довод" Роберт Паттинсон заразился COVID-19. По заявлению Warner Bros., заболевший был изолирован в соответствии с установленными правилами.
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