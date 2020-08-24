Вышел финальный трейлер фильма "Довод" Кристофера Нолана

Видео: YouTube/Warner Bros. PicturesКинокомпания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер фильма "Довод" режиссера Кристофера Нолана, передает News.ru.
По сюжету фантастического триллера главный герой сражается за спасение мира, путешествуя через реалии международного шпионажа, но вскоре его миссия выходит за пределы реального хода вещей.
Главными героями фильма стали Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики и другие. Российская премьера состоится 3 сентября.
Ранее сообщалось, что Кристофер Нолан взорвал настоящий Boeing ради сцены в фильме "Довод". Режиссер объяснил, что купить реальный самолет и сделать это будет эффективнее, чем создавать миниатюры или использовать компьютерную графику. Boeing 747 нашли на кладбище самолетов в Южной Калифорнии.
Бюджет фильма "Довод" составил 200 миллионов долларов. Премьера картины должна была первоначально состояться в июле 2020 года, однако была перенесена из-за эпидемиологической ситуации по всему миру.
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