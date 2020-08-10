Паттинсон признался, что соврал Нолану ради роли Бэтмена

Фото: АР/Jordan Strauss/Invision

Британский актер Роберт Паттинсон признался, что был вынужден соврать режиссеру Кристоферу Нолану ради роли Бэтмена в новом фильме, сообщает News.ru.

По словам актера, он уже был на съемках картины "Довод", когда начались пробы на роль Брюса Уэйна. Кастинг держали в тайне, поэтому Паттинсону пришлось что-то выдумать для Нолана, чтобы провести встречу с продюсерами.

Тогда он сказал, что у него неотложные семейные дела, на что Нолан ответил: "Ты же отправляешься на прослушивание в "Бэтмене", не так ли?"

В январе стало известно о начале съемок нового фильма "Бэтмен". В социальной сети была опубликована фотография с традиционной съемочной "хлопушкой", которая была сделана в первый день съемок.

Ранее сообщалось, что актер Колин Фаррелл планирует сыграть злодея в новом фильме о Бэтмене. Сообщается, что ему предложили сыграть роль Пингвина.

Кроме того, в роли главного героя выступит Роберт Паттинсон, а на роль Женщины-кошки утверждена Зои Кравиц. Премьера картины запланирована на 25 июня 2021 года.