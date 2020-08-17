У фильма Нолана "Интерстеллар" появится сиквел – СМИ

Фото: paramount.com
У фильма Кристофера Нолана "Интерстеллар" появится сиквел, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал We Got This Covered.
Отмечается, что вторая часть картины в настоящее время находится на стадии разработки. Ею занимается кинокомпания Warner Bros., которая хочет, чтобы к разработке фильма подключился Нолан.
По данным источников, сиквел начнется с того, как главный герой Купер отправится обратно на далекую для жизни планету, которую обнаружила профессор Брэнд.
Фильм "Интерстеллар" вышел на экраны в 2014 году. Он основан на научных работах физика-теоретика Кипа Торна, эксперта общей теории относительности.
Ранее сообщалось, что голливудский актер Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях фильма "Джон Уик". Съемки новых картин начнутся в 2021 году. Сейчас сценаристы работают над текстом. Глава студии Lionsgate Джон Фельтхаймер отметил, что четвертая часть фильма выйдет на экраны в конце мая 2022 года.
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