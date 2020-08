У фильма Нолана "Интерстеллар" появится сиквел – СМИ

Фото: paramount.com

У фильма Кристофера Нолана "Интерстеллар" появится сиквел, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал We Got This Covered.

Отмечается, что вторая часть картины в настоящее время находится на стадии разработки. Ею занимается кинокомпания Warner Bros., которая хочет, чтобы к разработке фильма подключился Нолан.

По данным источников, сиквел начнется с того, как главный герой Купер отправится обратно на далекую для жизни планету, которую обнаружила профессор Брэнд.

Фильм "Интерстеллар" вышел на экраны в 2014 году. Он основан на научных работах физика-теоретика Кипа Торна, эксперта общей теории относительности.

