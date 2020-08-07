Режиссер "Матрицы" подтвердила популярную теорию фанатов

Фото: кадр из фильма "Матрица", режиссеры Лана Вачовски, Лилли Вачовски

Американский режиссер Лилли Вачовски заявила, что трилогия "Матрица" была посвящена трансегендерам и гендерной идентичности. В итоге ей была подтверждена одна из популярных фанатских теорий, связанных со смыслом фильмов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Такую версию Лилли, снимавшая картины о Нео вместе со своей сестрой Ланой, подтвердила в интервью. Данный смысл и отсылки фанаты начали искать в "Матрице" после заявлений сестер Вачовски о своей трансгендерности.

Первый фильм "Матрица" вышел в 1999 году. Продолжение "Матрица: Перезагрузка" зрители увидели в 2003 году, последняя лента трилогии "Матрица: Революция" вышла на большие экраны также в 2003 году. Главную роль исполнил Киану Ривз.

Ранее говорилось, что съемки "Матрицы-4" перенесли из-за коронавируса. Временно приостановили и работу над сериалом "Властелин колец".