В Сети появились фотографии Нео и Тринити из новой "Матрицы"

Фото: соцсети

В Сеть выложены снимки со съемок "Матрицы 4". Фотографии опубликованы на сайте Hollywoodpipeline.

На снимках Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс в привычных для зрителей образах Нео и Тринити. В кадре актеры в темной одежде едут на мотоцикле по ночному Сан-Франциско.

Ранее жители Сан-Франциско заметили Киану Ривза на одной из городских улиц. На одних кадрах, опубликованных в соцсетях, Ривз находится в окружении съемочной группы фильма, на других – позирует, глядя в камеру.

Известно, что премьера четвертого фильма кинофраншизы в режиссуре Ланы Вачовски запланирована на май следующего года. Помимо Ривза, роли в картине исполнят Кэрри-Энн Мосс, запомнившийся зрителям по роли в "Аквамене" Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик, сыгравшая в "Звездных войнах", а также звезда сериала "Как я встретил вашу маму" Нил Патрик Харрис.

