Появились первые кадры со съемок новой "Матрицы" с Киану Ривзом

Фото: соцсети
В Сети появились ролики и фотографии со съемок новой "Матрицы", где роль Нео исполнит Киану Ривз.
Жители Сан-Франциско заметили актера на одной из городских улиц, информирует "Газета.ру".
На одних кадрах, опубликованных в соцсетях, Ривз находится в окружении съемочной группы фильма, на других – позирует, глядя в камеру.
Известно, что премьера четвертого фильма кинофраншизы в режиссуре Ланы Вачовски запланирована на май следующего года. Помимо Ривза, роли в картине исполнят Кэрри-Энн Мосс, запомнившийся зрителям по роли в "Аквамене" Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик, сыгравшая в "Звездных войнах", а также звезда сериала "Как я встретил вашу маму" Нил Патрик Харрис.