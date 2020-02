Появились первые кадры со съемок новой "Матрицы" с Киану Ривзом

В Сети появились ролики и фотографии со съемок новой "Матрицы", где роль Нео исполнит Киану Ривз.

Жители Сан-Франциско заметили актера на одной из городских улиц, информирует "Газета.ру".

На одних кадрах, опубликованных в соцсетях, Ривз находится в окружении съемочной группы фильма, на других – позирует, глядя в камеру.

Ok, gut... ich denke, Ihr alle habt gesehen, wie #keanureeves mit ner Tasche und nem Kaffee in San Francisco unterwegs war. So weit so normal. Ok, die Filmcrew macht es zu etwas Besonderem. Es ist also endlich #matrix4 Zeit. 💚 pic.twitter.com/apRjt9kf98