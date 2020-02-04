Киану Ривз попал в украинский учебник по истории на снимке 1932 года

Фото: twitter.com/jigsawdeaad

Снимок голливудского актера Киану Ривза попал в украинский учебник истории за 10 класс. Об этом информирует "Газета.ру".

Отмечается, что образ Ривза из популярного мема прифотошопили к фотографии "Обед на небоскребе", которая была сделана в 1932 году. Этот снимок был опубликован в разделе учебника под названием "Соединенные Штаты Америки в период между войнами".

Так, актер стал двенадцатым из одиннадцати изображенных на фото рабочим.

Ранее Киану Ривз провел экскурсию случайным попутчикам. Он летел обычным пассажирским рейсом, однако лайнеру пришлось экстренно сесть. На время задержки вылета актер решил развеселить присутствующих, делая с ними селфи и рассказывая различные истории.