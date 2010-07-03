Киану Ривз провел экскурсию случайным попутчикам

Поклонники обсуждают поступок Киану Ривза, который помог путешественникам добраться до места назначения. Киану летел обычным пассажирским рейсом из Сан-Франциско в Лос-Анджелес. Из-за неполадок лайнеру пришлось экстренно сесть в калифорнийском городке Бейкерсфилд.
Несмотря на то, что самолет приняли, гавань оказалась нерабочей, пассажирам не выдавали багаж. Тогда Киану Ривз организовал для всех поездку на минивэнах в Лос-Анджелес. Почти два часа в дороге актер развлекал попутчиков селфи, рассказывал истории о Бейкерсфилде и включал кантри-музыку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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