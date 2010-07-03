Киану Ривз показался на публике с новой возлюбленной

Фото: ТАСС/Kristin Callahan/Ace Pictures via ZUMA Press

Актер Киану Ривз посетил благотворительный вечер в Музее искусств Лос-Анджелеса с новой возлюбленной – художницей Александрой Грант. Об этом сообщает издание The Mirror.

Киану и Александра познакомились еще в 2009 году. В то время актер собирался выпустить свою книгу и искал иллюстратора. В 2011 году он в сотрудничестве с Грант выпустил книгу "Ода счастью". В 2017 году они основали издательство X Artists’ Books.

В 2001 году в автокатастрофе погибла невеста Киану Ривза, а за два года до этого она потеряла ребенка на девятом месяце беременности. Актер очень болезненно переживал потерю и отстранился от друзей и коллег. На протяжении почти 20 лет он не заводил новых отношений.

Ранее Киану Ривз помог путешественникам добраться до места назначения. Он летел обычным пассажирским рейсом из Сан-Франциско в Лос-Анджелес. Из-за неполадок лайнеру пришлось экстренно сесть в калифорнийском городке Бейкерсфилд. Актер организовал для всех поездку на минивэнах в Лос-Анджелес.

