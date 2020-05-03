Премьеру четвертой части фильма "Джон Уик" перенесли

Фото: стоп-кадр из фильма "Джон Уик", 2014, реж. Чад Стахелски, Дэвид Литч

Стало известно о переносе даты выхода четвертой части фильма "Джон Уик". Он обусловлен пандемией коронавирусной инфекции, передает "Газета.ру".

Отмечается, что фильм должен был выйти в прокат 21 мая 2021 года, однако теперь премьера отложена до 27 мая 2022 года.

Серия фильмов повествует о наемном киллере Джоне Уике. Его роль в картине исполняет Киану Ривз.

Ранее была названа дата премьеры новых "Трансформеров". Так, новая часть франшизы выйдет на экраны 22 июня 2022 года.