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Культура

18:58

Netflix назвал самые популярные фильмы года

культура кино

Фото: скриншот трейлера фильма "Загадочное убийство", 2019, реж. Кайл Ньюачек

Пользователи стримингового сервиса Netflix в 2019 году чаще смотрели комедию "Загадочное убийство" режиссера Кайла Ньюачека с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером в главных ролях, сообщает The Hollewood Reporter.

За первые три дня после выхода картину посмотрели 30,9 миллиона зрителей. Это стало рекордом за всю историю платформы по показателям за первый уикенд.

Второе место по популярности занял фильм "Очень странные дела". Далее расположились картина "Шестеро вне закона" и мультфильм "Суперсемейка 2".

Ранее кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года. На первом месте оказался мультфильм "Стражи Арктики". Далее следует экранизация мюзикла "Кошки" и фильм "Темный Феникс".

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