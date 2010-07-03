Студия Pixar опубликовала трейлер мультфильма "Душа"

Фото: скриншот видео youtube.com/Pixar

Студия Pixar опубликовала первый трейлер мультфильма "Душа". Трейлер появился на канале студии на YouTube.

Режиссер – Пит Доктер, который снял мультфильмы "Головоломка" и "Вверх", написал сценарии для "ВАЛЛ-И", "Корпорации монстров" и нескольких частей "Истории игрушек".



"Душа" рассказывает историю школьного учителя музыки по имени Джо Гарднер, который мечтает стать джазовым музыкантом. По сюжету он случайно погибает, и его душа попадает в мир, называемый You Seminar ("Твой семинар"). В этом мире Гарднер открывает в себе новые таланты и увлечения, чтобы затем переродиться и воплотиться в теле другого человека.

Роли в "Душе" озвучили Тина Фей и Джейми Фокс. В России мультфильм выйдет в прокат 18 июня 2020 года.

