Студия Pixar опубликовала трейлер мультфильма "Душа"

Студия Pixar опубликовала первый трейлер мультфильма "Душа". Трейлер появился на канале студии на YouTube.
Режиссер – Пит Доктер, который снял мультфильмы "Головоломка" и "Вверх", написал сценарии для "ВАЛЛ-И", "Корпорации монстров" и нескольких частей "Истории игрушек".
"Душа" рассказывает историю школьного учителя музыки по имени Джо Гарднер, который мечтает стать джазовым музыкантом. По сюжету он случайно погибает, и его душа попадает в мир, называемый You Seminar ("Твой семинар"). В этом мире Гарднер открывает в себе новые таланты и увлечения, чтобы затем переродиться и воплотиться в теле другого человека.
Роли в "Душе" озвучили Тина Фей и Джейми Фокс. В России мультфильм выйдет в прокат 18 июня 2020 года.
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