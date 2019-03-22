"Любовь, смерть и роботы": новые эксперименты Netflix

Стриминговый гигант Netflix продолжает эксперименты – на прошлой неделе вышел анимационный сериал "Любовь, смерть и роботы" от продюсера Дэвида Финчера. Самое необычное в сборнике короткометражек – то, что до пользователей серии доходят в разном порядке. В интернете бродит множество теорий о том, почему так происходит.

Мультфильмы для взрослых

"Любовь, смерть и роботы" – это не сериал в традиционном смысле, скорее антология анимационных работ: 18 короткометражек сняли разные режиссеры. Есть среди авторов и довольно известные – например, Тим Миллер (режиссер "Дэдпула"), ему как раз и принадлежит идея этого сборника. Среди других постановщиков испанцы Альберто Миэльго (работал над недавним фильмом "Человек-паук: Через вселенные" и сериалом "Трон: Восстание") и Виктор Мальдонадо (был режиссером фильма "Под покровом ночи").

Сценарий для большинства эпизодов написал Филип Джелатт. Единой сюжетной канвы в сериале нет, зато есть общая тема – это Sci-Fi истории о мире будущего, зачастую с роботами в главных ролях. Общее настроение довольно мрачное – на экране показаны насилие и обнаженка, за что сериал получил взрослый рейтинг 18+. Миллер признавался, что на проект его вдохновил журнал Heavy Metal, в котором публикуют комиксы в эстетике киберпанка.





От аниме до рисованных фильмов

Поскольку эпизоды снимали разные авторы, художественные стили у них тоже разные – на экране есть и узнаваемая 3D-анимация, наподобие той, что можно увидеть у Pixar или Illumination, и традиционная мультипликация, отдаленно напоминающая аниме. Впрочем, по некоторым эпизодам и не скажешь, что они созданы на компьютере – некоторые серии (например, "Американский оборотень на Ближнем Востоке" и "Счастливый 13-й") сложно отличить от обычных фильмов, настолько реалистично они отрисованы.

Так что там с интерактивностью

Подписчики Netflix заметили, что предложенный порядок серий у всех разный. Для большинства зрителей первым был эпизод "Преимущество Сонни", но некоторым сначала показывали "Когда йогурт захватил мир" или "За разломом Орла". Тут же появились версии, одна другой интереснее. Например, ЛГБТ-активист Лукас Томс связал такой расклад с ориентацией пользователей. Также существуют версии связанные с полом, расой или страной.

Netflix отреагировал: да, эксперимент действительно проводится, но порядок серий зависит от их длины и никак не связан с личными данными пользователей. Такому объяснению поверили не все – ранжирование эпизодов заставило многих задуматься о защите персональных данных в интернете.



Это не первый раз, когда Netflix напрямую взаимодействует с аудиторией. Самым интересным примером остается вышедший в декабре 2018 фильм "Черное зеркало: Брандашмыг", продолжающий идеи одноименного сериала – в нем зрители могли принимать решения за главного героя.



Екатерина Загвоздкина