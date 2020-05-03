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Культура

15:47

Названа дата премьеры новых "Трансформеров"

культура кино

Фото: стоп-кадр из фильма "Трансформеры", 2007 год, реж. Майкл Бэй

Новая часть франшизы "Трансформеры" выйдет на экраны 22 июня 2022 года, сообщает издание Deadline со ссылкой на студию Paramount.

У студии в разработке находятся два проекта, но, как отмечает издание, они пока без названия. Сценаристом первой картины, где роботы смогут превращаться в животных, стал Джеймс Вандербилт, известный по работам над фильмами "Новый Человек-паук" и "Слендермен".

Над вторым фильмом, который связан со вселенной Бамблби, работает Джоби Харольд ("Меч короля Артура", "Робин Гуд: Начало").

Какой из двух фильмов выйдет в прокат в 2022 году, пока неизвестно.

Первый фильм из франшизы "Трансформеры" вышел на экраны в 2007 году. Всего выпустили пять картин, последнюю выпустили в 2017 году. Бессменным режиссером фильмов был Майкл Бэй.

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