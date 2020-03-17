Мюзикл "Кошки" получил "Золотую малину" как худший фильм

Фото: стоп-кадр из фильма "Кошки", 2019, режиссер Том Хупер

Мюзиклу "Кошки" режиссера Тома Хупера досталась "Золотая малина" в номинации "Худший фильм", сообщает сайт "Аргументы и факты".

За премию в этой номинации также боролись картины "Фанат", "Рэмбо: Последняя кровь", "Призраки Шэрон Тейт" и "Мэдея на похоронах".

Худшим режиссером признали Тома Хупера. Худшей актрисой посчитали Хилари Дафф – за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".

В этой номинации также были представлены Энн Хэтэуэй – за роль в фильме "Море соблазна", Франческа Хэйуорд – за "Кошки", Тайлер Перри – за роль в "Мэдее на похоронах" и Ребел Уилсон – за "Отпетых мошенниц".

Худшим актером стал Джон Траволта – за роли в фильмах "Фанат" и "Бок о бок". Вместе с ним за звание худшего боролись Сильвестр Сталлоне – за роль в фильме "Рэмбо: Последняя кровь", Мэттью Макконахи – за "Море соблазна", Дэвид Харбор – за "Хеллбой" и Джеймс Франко – за "Зеровилль".

Ранее кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года. На первом месте оказался мультфильм "Стражи Арктики". Далее следует экранизация мюзикла "Кошки" и фильм "Темный Феникс".