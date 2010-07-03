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12:00

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

культура кино

Фото: кадр из фильма "Люди в черном: Интернэшнл", реж. Ф. Гэри Грей

Кинокритики американского издания назвали худшие фильмы уходящего года. Самые неудачные фильмы 2019 года выбирали два эксперта издания, каждый из них назвал пять кинопровалов.

Как сообщает "Мир 24", кинокритик Питер Дибрадж посчитал худшими ремейк "Дамбо" Тима Бертона, супергеройское "Стекло", комедию "Лакиша", "Море соблазна" с Мэтью МакКонахи и Yesterday Денни Бойла.

Второй кинокритик Оуэн Глайберман включил в список "Люди в черном: Интернэшнл", "Последнее Рождество", последние полчаса фильма "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино, фильм-биографию Элтона Джона "Рокетмэн" и третью часть "Проклятие Аннабель".

Ранее Американский институт (AFI) кино выделил десять самых лучших фильмов за 2019 год, сообщает "Газета.ру".

В топ-10 вошли фильмы "1917" Сэма Мендеса, "Прощание" Лулу Ванг, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Кролик Джоджо" Тайки Вайтити и "Джокер" Тодда Филлипса.

Также в рейтинг включили картины "Достать ножи" Райана Джонсона, "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Брачная история" Ноа Баумбака, "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино и "Дело Ричарда Джуэлла" Клинта Иствуда. Специальной награды удостоен южнокорейский фильм – драма "Паразиты".

В свою очередь, аналитики портала IMDb составили рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.

Заинтересованность зрителей в том или ином исполнителе оценивали по количеству поисковых запросов на портале. В топ-3, таким образом, вошли Бри Ларсон, Эрин Мориарти и Эмилия Кларк.

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