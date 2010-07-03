Названы любимые новогодние фильмы россиян

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", реж. Эльдар Рязанов, 1975 год
Любимым новогодним фильмом всех времен среди россиян стала картина Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!".
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику сервиса "Кино Mail.ru", в тройку лидеров также включили "Карнавальную ночь", в которой Людмила Гурченко исполняет знаменитую песню про пять минут. На втором месте оказалась семейная комедия Криса Коламбуса "Один дома" (1990) с Маколеем Калкиным в главной роли.
В десятку любимых новогодних фильмов также вошли "Чародеи" Константина Бромберга, "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" Криса Коламбуса, "Реальная любовь" Ричарда Кертиса и другие киноленты. Список основан примерно на 19 миллионах оценок пользователей.
Поскольку ни одна из современных российских новогодних комедий последних лет не попала в перечень, аналитики составили отдельный топ российских новогодних картин XXI века. Здесь на первое место попал фильм "Приходи на меня посмотреть" 2000 года с Олегом Янковским и Ириной Купченко в главных ролях.
На втором месте – романтическая комедия "Тариф новогодний" (2008). На третьем – первый фильм серии "Елки" (2010).
В начале года стало известно, что в новогодние праздники россияне чаще всего исполняли в караоке песню Григория Лепса "Рюмка водки на столе". Второе место заняла композиция Limp Bizkit My Generation.
В пятерку попали композиции "Розовое вино" (Элджей &Feduk), "Вальс-Бостон" Александра Розенбаума и "320 ударов" Николая Баскова.
"Звезды советского экрана": фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!"
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