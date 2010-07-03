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Культура

13:39

"Сказка для взрослых": "Содружество актеров Таганки" представляет новогоднюю премьеру

культура театр

Фото: предоставлено организаторами

Впервые в России на сцене театра "Содружество актеров Таганки" состоится премьера спектакля "Сказка для взрослых" (по пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала"). Остроумный, динамичный, необычный и смешной спектакль – это трогательная и забавная "ирония судьбы".

Софья Ивановна давно не встает со своего кресла. А ее единственная дочь Таня, похоже, смирилась с положением старой девы. Вся ее жизнь – это заботы о больной матери. Но в один из предновогодних вечеров Софья Ивановна собралась умирать. И с этого момента в московской квартире начинаются настоящие новогодние чудеса.

Не пугайтесь грустного названия пьесы, в этой чудесной истории никто не умрет. А кто-то, может быть, вспомнит фильм, снятый Олегом Янковским по этой пьесе, "Приходи на меня посмотреть".

Состав постановки – целое созвездие актеров ведущих драматических театров Москвы: заслуженная артистка России Галина Петрова (театр "Современник"), заслуженная артистка России Инга Оболдина, заслуженный артист России Андрей Мерзликин, Юлия Чебакова (МХТ им. Чехова).

Простые вечные ценности и ничего наносного: кто желает счастья другим, тот счастлив сам; кто счастлив, тому не страшны болезни и тому хочется жить; а кому хочется жить, тот делает жизнь других людей удивительной. В самом деле, героиня Петровой (мать старой девы) не давала покоя дочери и фактически заварила всю эту новогоднюю кашу.

Спешите отправиться в незабываемое новогоднее приключение! Новогоднее чудо, которого все так ждут.

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