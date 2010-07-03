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Культура

17:28

Мединский не знает, будут ли "разводить" премьеры фильмов в новогодние праздники

культура

Фото: ТАСС/Сергей Петров

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский сообщил, что ведомство может развести в новогодние праздники премьеры российских и иностранных однотипных фильмов. Однако он не знает, будет ли это делаться в этом году.

Министр заявил, что не помнит ни одного случая, когда искусственно снимались бы иностранные релизы новых фильмов. "Если они будут мешать российским фильмам, то в соответствии с полномочиями, которые есть у Минкультуры, однотипные фильмы мы имеем право разводить по времени", – цитирует его РИА Новости.

В октябре Мединский сказал, что в министерстве создадут "доску позора" для "киножуликов". В открытом доступе будет список фильмов, создатели которых, получив госденьги, либо не вернули возвратную часть, либо ничего не сняли. Мединский заверил, что числившиеся в этом списке не смогут получить господдержку, пока не рассчитаются с долгами перед государством.

В сентябре он высказался о комиксах. По мнению главы Минкультуры, "это для тех, кто плохо умеет читать". Свое отношение к комиксам он охарактеризовал как очень плохое.

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