Минкульт создаст "доску позора" для "киножуликов"

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Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал Владимиру Путину о создании "доски позора" для "киножуликов". Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас будет в открытом доступе "доска позора", где будут фильмы, которые, получив государственные деньги, либо не вернули возвратную часть, либо вообще ничего не сняли", – рассказал Мединский на встрече с выпускниками ВГИКа.

Он добавил, что на всеобщее обозрение также планируют выставлять фамилии лиц, которые имеют к производству картины отношение. Мединский заверил, что числившиеся в этом списке не смогут получить господдержку, пока не рассчитаются с долгами перед государством.

"Потому что это те киножулики, которые дискредитируют отрасль и не дают эффективным продюсерам нормально работать", – отметил он.

Глава Минкультуры отметил, что данные появятся в системе уже в понедельник. Она будет работать на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) и содержать информацию об объемах и условиях господдержки по линии Минкультуры и Фонда кино с 2015 года.

Ранее Владимир Путин поручил министру культуры Владимиру Мединскому проработать вопрос об организации студии российского документального кино. Вопрос был поднят на встрече президента с выпускниками ВГИК.

По его словам, документалистика как вид искусства раскрывает миллионам зрителей процессы, происходящие в стране, рассказывая о важнейших этапах ее развития.

Предполагается, что новая студия будет отвечать за процесс создания картины, начиная с разработки идеи до доведения контента до зрителей, в том числе по телевидению.

