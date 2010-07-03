Путин поручил Мединскому создать студию документального кино

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин поручил министру культуры Владимиру Мединскому проработать вопрос об организации студии российского документального кино. Вопрос был поднят на встрече президента с выпускниками ВГИК, сообщает "Интерфакс".

"Я, честно говоря, впервые слышу, что такая проблема остро стоит. Проработать нужно сейчас и как можно быстрее запустить", – сказал Путин.

По его словам, документалистика как вид искусства раскрывает миллионам зрителей процессы, происходящие в стране, рассказывая о важнейших этапах ее развития.

Предполагается, что новая студия будет отвечать за процесс создания картины, начиная с разработки идеи до доведения контента до зрителей, в том числе по телевидению.

"Никто не сказал, что это должно быть через 10-15 лет, конечно, это должно быть сейчас, но это должно быть все-таки проработано и подготовлено", – заявил Путин.

Путин встретился с молодыми выпускниками и студентами ВГИКа по случаю 100-летия вуза. Президент заявил, что считает отечественных кинематографистов "мягкой силой" России.