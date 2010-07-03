Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

17:50

Путин поручил Мединскому создать студию документального кино

власть культура

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин поручил министру культуры Владимиру Мединскому проработать вопрос об организации студии российского документального кино. Вопрос был поднят на встрече президента с выпускниками ВГИК, сообщает "Интерфакс".

"Я, честно говоря, впервые слышу, что такая проблема остро стоит. Проработать нужно сейчас и как можно быстрее запустить", – сказал Путин.

По его словам, документалистика как вид искусства раскрывает миллионам зрителей процессы, происходящие в стране, рассказывая о важнейших этапах ее развития.

Предполагается, что новая студия будет отвечать за процесс создания картины, начиная с разработки идеи до доведения контента до зрителей, в том числе по телевидению.

"Никто не сказал, что это должно быть через 10-15 лет, конечно, это должно быть сейчас, но это должно быть все-таки проработано и подготовлено", – заявил Путин.

Путин встретился с молодыми выпускниками и студентами ВГИКа по случаю 100-летия вуза. Президент заявил, что считает отечественных кинематографистов "мягкой силой" России.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика