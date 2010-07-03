Володин назвал ВГИК народным достоянием

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Всероссийский государственный институт кинематографии той школой, которая создала отечественную киноиндустрию. Такое заявление председатель нижней палаты парламента сделал на открытии выставки, посвященной 100-летию ВГИКа, сообщают "Дни.ру".

Подчеркнув, что ВГИК является народным достоянием, Володин призвал решать актуальные проблемы вуза. "Многое зависит от тех, кто принимает решения, которые будут улучшать жизнь преподавателей ВГИКа, – а это значит, служебное жилье, многое другое, что касается творческой работы, грантовой поддержки студентов, выпускников", – пояснил представитель Госдумы.

Ректор вуза Владимир Малышев в свою очередь отметил, что ВГИК по-прежнему следует российским кинематографическим традициям. Он также попросил спикера Госдумы вернуться к обсуждению бесплатного второго высшего образования в творческих вузах. Как пояснил Малышев, у многих абитуриентов института уже есть высшее образование, однако они хотят стать режиссерами или сценаристами.

В июле 2019 года Вячеслав Володин возглавил попечительский совет ВГИКа.

В начале сентября в обращение поступил конверт с маркой в честь 100-летия ВГИКа. Как уточнили в АО "Марка", на конверте есть логотип института и кинопленка, а также изображения исторического и нового здания института. Для Москвы изготовили штемпель специального гашения.