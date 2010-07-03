Володин назвал самый важный закон сентября

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги первого месяца осенней сессии. Он заявил, что самым важным законом, который был принят недавно, является закон об освобождении от НДФЛ средств, полученных пострадавшими от чрезвычайных происшествий.

"Такие доходы должны быть освобождены от налогов независимо от их источников", – приводят слова Володина "Дни.ру".

Он напомнил, что документ будет иметь обратную силу, так как налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от ЧП с начала этого года.

Также глава нижней палаты парламента отметил работу комитета по вопросам семьи, женщин и детей, члены которого активно участвовали в подготовке и рассмотрении закона об усилении безопасности детского отдыха.

25 сентября Госдума приняла закон о налоговых льготах для пострадавших от ЧП, в том числе стихийных бедствий. Владимир Путин подписал его спустя пять дней. Законом вносятся изменения в Налоговый кодекс.

