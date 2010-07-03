Фото: АО "Марка"

Конверт с маркой в честь 100-летия ВГИКа вышел в обращение. Для столицы был изготовлен штемпель специального гашения.

Новый памятный конверт с маркой стал доступен для покупки. Об этом проинформировала пресс-служба АО "Марка".

"В почтовое обращение вышел конверт с оригинальной маркой, посвященный 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова", – сообщили в компании.

Уточняется, что на конверте имеется логотип института и кинопленка, а на основном изображении слева – историческое и новое здания института.

"Дополнительно к выпуску конверта с оригинальной маркой АО "Марка" изготовлен штемпель специального гашения для Москвы", – добавили в пресс-службе компании.

Тираж новых конвертов составляет миллион экземпляров.

Ранее в обращение вышли четыре марки. Новинки были посвящены 100-летию российской академической археологии.