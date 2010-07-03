Выходят в обращение новые почтовые марки в честь виноделия

Фото: АО "Марка"

Две почтовые марки выйдут сегодня в обращение. Новые метки для писем посвящены виноделию. Об этом сообщает пресс-служба АО "Марка".

"На почтовых марках изображены грозди российского сорта винограда "цветочный" и болгарского сорта винограда "рубин Кайлышки" на фоне пейзажей виноградников", – рассказали в компании.

Отмечается, что номинал каждой марки составит 45 рублей. Размер почтовой отметки – 42 на 30 миллиметров. Тираж – 72 тысячи штук.

Ранее "Почта России" выпустила новые тарифные марки тиражом 47 миллионов экземпляров. На новинке изображена эмблема почтовой организации с орнаментальной рамкой.