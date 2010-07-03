"Почта России" выпустила новые тарифные марки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новые тарифные марки номиналом 23 рубля для отправки простых писем появились в отделениях "Почты России". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"В отделениях Почты России началась продажа новых тарифных марок номиналом 23 рубля, равным установленному тарифу на пересылку простой письменной корреспонденции весом до 20 граммов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что новые марки были выпущены тиражом 47 миллионов экземпляров, в ближайшее время они будут доступны во всех регионах России. На почтовой марке изображена эмблема почтовой организации с орнаментальной рамкой.

"Данные марки являются частью серии стандартных почтовых марок и будут не только использоваться для отплаты пересылки почтовой корреспонденции, но и пополнят коллекции посткроссеров и филателистов", – добавили в пресс-службе.

Ранее "Почта России" запустила онлайн-сервис по оплате мобильной связи, жилищно-коммунальных и иных услуг с помощью банковской карты. Также пользователи могут совершать переводы с карты на карту.

